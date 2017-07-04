Россияне-контрактники дезертируют из Донбасса вместе с оружием

Как сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины, в подразделениях оккупационных войск возросло количество боевиков, которые подают рапорты на досрочное расторжение контрактов вследствие недовольства низким уровнем денежного обеспечения, задержкой жалованья, надуманными штрафами и пренебрежительным отношением к ним со стороны командиров — кадровых военнослужащих ВС РФ.

«Расторгнуть контракты пытаются боевики звена «рядовой-сержант», а также «младшие офицеры», в первую очередь те, которые были завербованы из местного населения», — сообщает разведка.

Также немало в рядах «армий ДНР» и «ЛНР» дезертиров из числа рядовых — граждан РФ, которые покидают позиции и уезжают с оружием к себе на родину.