Бандитам, напавшим на прокурора Мазурика из Запорожья, грозит по 15 лет тюрьмы

Помимо разбойного нападения на семью Романа Мазурика, шестеро негодяев совершили еще 12 налетов на зажиточных людей в Днепре и Запорожье. Общий ущерб от нападений бандитов — свыше 11 миллионов.

По информации пресс-службы Нацполиции в Запорожской области, обвинительный акт в отношении организованной преступной группировки с признаками бандитизма, участники которого причастны к совершению ряда тяжких преступлений на территории Запорожской и Днепропетровской областей направлен в суд.

В течение 2016 года на территории Запорожской и Днепропетровской областей был совершен ряд резонансных уголовных правонарушений, связанных с вооруженными нападениями на жилища граждан. Так, в ноябре прошлого года несколько мужчин в масках, угрожая пистолетом, ворвались в дом Романа Мазурика. Разбойники связали прокурора и, пригрозив расправой его супруге, отобрали большую сумму денег и охотничье ружье, после чего скрылись на автомобиле запорожца.

План-перехват не дал результат — бандиты исчезли. По факту налета было начато уголовное производство сразу по трем статья УК: разбойное нападение, угон автомобиля и хищение огнестрельного оружия. На следующий день полицейские нашли джип прокурора во дворе одной из пятиэтажек Коммунарского района Запорожья.

Во время расследования запорожские сыщики вышли на след шайки — она была замечена на территории Днепропетровской области. Во время попытки совершения вооруженного нападения на жителя Днепра бандитов задержали сотрудники уголовного розыска Запорожья и Днепра. Кстати, при задержании налетчики оказали ожесточенное сопротивление с применением огнестрельного оружия. К счастью, никто из оперов не пострадал.

Самому младшему налетчику — 20 лет, старшему — 34 года. Четверо — ранее судимы за тяжкие преступления. Всем грозит от 12 до 15 лет лишения свободы с конфискацией их имущества.