В Запорожской области локомотив поезда раздавил автомобиль с тремя людьми

Сегодня, 5 июля, в селе Кирпичном Мелитопольского района Запорожского региона произошло ДТП: на нерегулируемом железнодорожном переезде поезд наехал на легковой автомобиль.

По предварительной информации в машине был водитель и двое пассажиров. Все люди в автомобиле погибли.

Напомним, 1 марта, на железнодорожном переезде неподалеку от Запорожья столкнулись и легковой автомобиль «ВАЗ-2101» и электропоезд. Установлено, что 24-летний водитель «копейки» на нерегулируемом железнодорожном переезде не убедился в отсутствии препятствия и совершил столкновение с электропоездом сообщением «Запорожье-Никополь».

Увы, прибывшие медики на место ДТП, лишь констатировали смерть водитель автомобиля — травмы оказались несовместимы с жизнью. В рамках расследования по статье 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека» выяснятся обстоятельства транспортной трагедии.