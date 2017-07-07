В Запорожье опознали 45 похороненных бойцов, погибших от рук оккупантов на Донбассе

Работники бюро суд-медэкспертизы и представителями гуманитарного проекта ВСУ «Эвакуация 200» продолжают идентифицировать личности похороненных в Запорожье военнослужащих.

По словам директора СПК «Запорожская ритуальная служба» Роберта Шулунова, на Кушугумском кладбище Запорожья похоронены бойцы ВСУ, погибшие от рук российских оккупантов. Большинство могил имеют табличку с надписью «Неизвестный боец погиб в зоне АТО» и номер регистрации.

«В 2014-2015 годах на кладбище похоронены 119 военнослужащих, которые воевали в зоне проведения антитеррористической операции. Сотрудники СКП «Запорожская ритуальная служба» совместно с органами судебной экспертизы и представителями проекта «Эвакуация 200» проводят активную работу по установлению личностей похороненных военнослужащих. На сегодня уже опознаны 45 человек. Родственники троих погибших приняли решение оставить их на Кушугумском кладбище, остальные тела были эксгумированы и переданы родным для перезахоронения», — рассказал Роберт Шулунов.

Также директор ритуальной службы отметил, что идентификация неизвестных могил затрудняется тем, что не все родственники готовы пройти экспертизу ДНК и признать ее результаты. Они надеются, что их близкие живы, и смогут вернуться домой.