Запорожанка скрутила вялого грабителя, покусившегося на ее цепочку (ФОТО)

Правда в задержании негодяя, ей помог сосед, случайно проходивший рядом.

Нападение произошло несколько дней назад на перекрестке улиц Святого Николая И Первой Литейной, расположенных в Александровском районе.

Невзирая на светлое время суток, грабитель (вероятно, наркоман) подбежал ссзади и сорвал с шеи милой девушки золотую цепочку с крестиком. Затем негодяй бросился наутек.

Однако 30-летняя запорожанка не стала обескуражено глядеть по сторонам и приседать от страха. Тренировки в фитнес-зале дали себя знать — она в течении нескольких секунд настигла преступника и подножкой сбила его с ног.

Хлипкий грабитель рухнул на асфальт, а сосед смелой девушки, видя неподобство издалека, подбежал к негодяю и заломав ему руки, прижал к земле. Дескать, лежи не дергайся, жди своей очереди нюхать тюремную парашу.

Юлия (так зовут нашу героиню) вызвала полицию, и пока наряд ехал к месту ЧП, вялый злодей не предпринимал попыток освободиться и сбежать. Видимо, он понимал, что такие поползновения выйдут ему боком — милая запорожанка была крайне возмужена нападением на нее. Глядишь, и покалечит до приезда патрульных.

Полисмены изъяли цепочку у налетчика, а его самого сопроводили в Александровский райотдел полиции. В отношении него начато расследование по статье 186 УК «Грабеж».

«Цепочку мне не вернули, завернув в кулечек и опечатав, — говорит Юлия. — Сказали, пока украшение вещдок. Но пообещали вернуть после проведения следственных действий».