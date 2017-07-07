Президент США Трамп призвал Россию прекратить дестабилизацию Украины

Американский президент Дональд Трамп призвал Россию прекратить дестабилизацию Украины и присоединиться к борьбе с нашим общим врагом по защите цивилизации. Заявление он сделал вчера на митинге в Варшаве, трансляция выступления велась в аккаунте Белого дома в Facebook.

«Помимо исламского экстремизма мы сейчас окружены силами, которые стремятся испытать нашу волю, подорвать уверенность и бросить вызов нашим интересам. Мы призываем Россию прекратить свои дестабилизирующие действия в Украине и по всему миру, отказаться от поддержки режимов Сирии и Ирана. Вместо этого призываем ее присоединиться к борьбе с нашим общим врагом по защите цивилизации как таковой», — заявил Трамп.