В Запорожье полицейские загнали грабителя в западню (ВИДЕО)

Преступник обманным путем завладел крупной суммой денег старушки. Но патрульные полиции Запорожья оказались на высоте в прямо и переносном смысле.

По информации пресс-службы патрульной полиции Запорожья, вчера, 10 июля, патрульные получили вызов: в квартире дома на улице Дунайской мужчина проник в квартиру мошенническим путем и похитил у пожилой хозяйки большую сумму денег.

На месте ЧП патрульные узнали о том, что пенсионерке позвонил неизвестный и сказал, что якобы ее сын в отделении полиции и ему нужны деньги, иначе его привлекут к уголовной ответственности. Женщина пустила злоумышленника домой, после этого он узнал, где у нее лежат деньги, похитил их и убежал.

Патрульные пообщались с жителями дома и узнали, что грабитель находится еще в доме. Инспекторы проверили подъезд и на чердаке обнаружили мужчину, который пытался убежать. Во время бегства злодей повредил голову, поэтому патрульные оказали ему первую медицинскую помощь. Рядом с собой мужчина держал пакет с похищенными денежными средствами.