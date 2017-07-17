Во время пьяного дебоша мужчина выстрелил в живот жительнице Запорожья (ВИДЕО)

Вчера, 16 июля, в Запорожье на трамвайной остановке пл. Свободы мужчина выстрелил из пистолета в живот женщине. По словам очевидца, семейная пара фотографировала своих детей, что не понравилось нетрезвому мужчине, который посчитал, что фотографируют его. Бранная ссора переросла в потасовку, во время которой и прозвучал выстрел.

Пострадавшую отвезли в больнице. Стрелка задержали очевидцы и передали в руки патрульных.