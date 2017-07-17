Для детей запорожских участников АТО провели праздник

В Запорожье в субботу, 15 июля, для детей военнослужащих участников АТО устроили праздник Союз армян Запорожской области и Армянская Апостольская Церковь Запорожья при содействии «Общества ветеранов АТО Запорожья».

«Более пятидесяти деток посетили сеанс всеми любимого мультфильма «Миньоны — 3» в кинотеатре Маяковского. После чего все дружно отправились в Армянскую Апостольскую Церковь Запорожья, где детей ждала развлекательная программа: ростовые куклы, игры, песни, пляски, караоке, танцы, рисование. В завершении 2-х часовой программы детей ждал еще один приятный сюрприз в виде сладкого стола» — на странице в социальной сети представитель Союза армян Запорожской области Рудольф Акопян.

Организаторы мероприятия выразили отдельную благодарность гостям мероприятия Настоятелю ААЦ в Днепре отцу Амазасп Бабуджян и протоиерею Анатолию Кусык УПЦ КП и людям которые всегда поддерживают нас в проведение подобных мероприятий начальнику департамента культуры национальностей и религий ЗОГА Владиславу Мороко и Епископу Запорожскому и Мелитопольскому Фотию УПЦ КП.