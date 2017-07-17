Президент Польши подписал поправки к закону о демонтаже памятников советскому тоталитаризму

Президент Польши Анджей Дуда одобрил поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя. Изменение в закон от 22 июня предусматривает снос советских памятников, в том числе воинских.

Подписанный Анджеем Дудой закон вступит в силу через три месяца, сообщает РИА Новости. Закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии, уточнил Института национальной памяти Польши. Также по новому закону станет невозможной установка памятников, пропагандирующих тоталитарный строй.

По закону, памятники не могут увековечивать лиц, события или даты, символизирующие коммунизм или иной тоталитарный строй, а также каким-либо образом этот строй пропагандировать. Впрочем, запрет не касается тех памятников, которые не выставлены на всеобщее обозрение, находятся на территории кладбищ или иных мест упокоения, выставлены публично в рамках художественной, образовательной, коллекционерской или научной деятельности, а также те, что демонстрируются в отличных от пропаганды тоталитарного строя целях.

Для демонтажа памятников предусматривается 12-месячный срок со дня вступления закона в силу.