В Запорожской области собирают помощь для обгоревшей девочки

Малышке из Мелитополя, которая сильно обгорела, играя со спичками, срочно нужна помощь.

Как пишет РИА Мелитополь, сейчас 4-летняя девочка в реанимации ожогового центра Запорожья.

Как сообщалось ранее на страницах «Верже», трагедия произошла 17 июля в Мелитополе. 4-летняя Даша Яковлева, играя со спичками, подожгла свою одежду.

По словам главного врача больницы интенсивных методов лечения и скорой медицинской помощи Мелитополя Николая Андроса, 4-летняя девочка находится в тяжелом состоянии в реанимации. У малышки более 70 % ожогов тела второй и третьей степени.

Сейчас Даше срочно нужно перелить кровь. В Мелитополе с 8 утра до 12 часов можно сдать кровь в помощь Дарье Яковлевой на станции переливания крови.

Отмечается, что до 21 июля родителям нужно собрать на лечение 98 тысяч гривен. Всем, кто может помочь, реквизиты:

5168 7573 2102 3634 — «Приватбанк» (Яковлева Елена Васильевна);

4874 1078 2030 6379 — «Укрсоцбанк».

Тел. 096-60-96-240.

Сейчас ведется следствие по факту происшествия.