Юная девица из Запорожья обирала иностранцев и зажиточных горожан

Осудить привлекательную, но порочную запорожанку не смогли — 14-летняя девица не достигла возраста, с которого начинается уголовная ответственность за мошенничество.

Схема мошеннического отъема дорогостоящих гаджетов у беспечных мужчин выглядела просто. Зрелая не по годам девица вместе со своей 17-летней подругой знакомилась в заведениях отдыха с зажиточными мужчинами.

Во время общения 14-летняя девушка неожиданно вспоминала, что ей нужно позвонить, а телефон она забыла дома. Благодушные и разморенные алкоголем жертвы давали свои аппараты связи. Дескать, какие проблемы — звони.

Во время беседы юная пройдоха отходила от стола, а ее подруга выходила в дамскую комнату якобы попудрить носик. К хмельным мужчинам девушки уже не возвращались. Сыщики все же задержали аферистку. Раскаявшаяся девица просила пожалеть ее и не рассказывать маме. Но не поверили блюстители порядка.

Полицейские сумели доказать причастность аферистки к трем эпизодам. В одном из случаев жертвой 14-летней мошенницей стал гражданин Морокко, оставшийся жить в Запорожье после окончания медуниверситета. Наивный иностранец завил полицейским, что никак не ожидал, что такая юная особа способна на обман.

Поскольку судить воспитанницу запорожского интерната не позволял закон (ответственность за мошенничество наступает с 16 лет), по ходатайству прокуратуры суд направил девицу в реабилитационный центр. Мать девушки пытается выплатить деньги за мобильные телефоны потерпевшим, поскольку барышня их сразу же после отъема продавала, а деньги тратила на наряды и прочие радости жизни.