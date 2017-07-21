На запорожском промгиганте «намутили» 350 миллионов гривен

Сотрудники Генпрокуратуры совместно с полицией разоблачили преступную схему растраты средств ПАО «Мотор Сич», должностные лица которого приобрели ценные бумаги путем перечисления денежных средств в сумме свыше 350 млн грн на счета предприятий с признаками фиктивности.

По информации пресс-службы Генпрокуратуры, выявлена преступная схема растраты средств публичного акционерного общества «Мотор Сич» с последующим их присвоением.

Так, что в течение 2013-2016 годов служебные лица предприятия приобрели «нечистые» ценные бумаги путем перечисления денежных средств в сумме свыше 350 млн грн на расчетные счета ряда предприятий с признаками фиктивности, которые в дальнейшем обналичивались через банковские учреждения.

Уже завершено проведение обысков на основных объектах и по местам проживания ключевых фигурантов, задействованных в противоправной схеме, следствием которых является изъятие 500 тысяч долларов США и значительного объема антикварных ценностей, в отношении которых решается вопрос об аресте.

Напомним, вчера, 20 июля, на заводе «Мотор Сич» и офисах «Мотор Банка» в Запорожье проводились обыски и изъятия.

Отметим, авиапредприятие «Мотор Сич» и «Мотор Банк» принадлежат народному депутат от «Воли народа» Вячеславу Богуслаеву, бывшему директору предприятия, сумевшему в 90-годы приватизировать завод.