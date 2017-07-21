Подробности нападения на таксиста в Запорожской области шокировали людей

В Мелитопольском городском отделе полиции дали официальные комментарии по поводу нападения на таксиста, передает РИА Мелитополь.

Сообщается, что 20 июля в 00:40 в дежурную часть Мелитопольского отдела полиции обратился диспетчер такси и сообщил, что на улице Я. Мудрого неизвестный мужчина подрезал таксиста. Следственно-оперативная группа установила, что в подъезде одного из домов 30-летнему таксисту, который помогал гражданам переносить вещи, неизвестный мужчина нанес несколько ножевых ранений в грудную клетку и по телу.

Пострадавшего доставили в больницу, его состояние медики оценивают как средней тяжести. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и принимаются все меры для установления места нахождения лица, причастного к правонарушению. Уголовное дело возбуждено по признакам ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.