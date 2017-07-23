Запорожцы поучаствовали в «Освітньому експерименті»: процессы и результаты

Традиционная школа, работающая с современными детьми по давно устаревшим методикам и программам, вызывает все больше и больше нареканий со стороны мыслящих родителей Запорожья и Украины в целом. Эта тенденция наблюдается не только в нашей стране, но и по всему миру на протяжении последних десятилетий. И все больше родителей приходят к выводу, что ждать, когда изменения спустятся свыше в виде реформ все той же закосневшей системы – бессмысленно.

Посему родители отважно берут вопрос образования своих детей в свои руки. Так появляются альтернативные школы, хоумскулерское движение, осознанный подход к учебе и развитию детей школьного возраста. Во всем мире, но и в нашей стране в частности.

Доказательство: семейный кемп «Освітній експеримент», который вот уже третий год подряд собирает неравнодушных педагогов, представителей разных школ и направлений, авторов учебников, родителей и, конечно, детвору на арт-хуторе «Обырок» в Черниговской области. В этом году погружение в тему альтернативного образования растянулось на целую неделю.

Около трех сотен участников приехало со всей Украины: из Львова, Мариуполя, Одессы, Винницы, Запорожья, Киева, Чернигова, Харькова… эти люди приехали для того, чтобы практически в полевых условиях палаточного лагеря обменяться опытом, подумать о перспективах, поговорить о возможностях, пообщаться с себе подобными.

— В прошлые годы кемп продолжался два дня, на протяжении которых мы предлагали участникам коктейль из разных подходов и методик, а в этот раз мы структурировали этот коктейль тематически по дням на протяжении недели, изменив саму логику программы. Мероприятие превзошло все мои организаторские ожидания: мы научились делать очень качественно организованный хаос. Очень важно слышать, куда зовет тебя сердце именно в этот момент, и идти туда; нам удалось создать условия, в которых люди могли идти за своим потоком, исследуя важные для себя темы, — говорит соучредитель «Освітнього експерименту» Анастасия Леухина.

Итак 300 человек, половину из которых составляют дети, бросили все важные дела, и приехали со всей страны в Черниговскую область, чтобы говорить об альтернативном школьном образовании. То есть, непосредственно о светлом будущем. Впрочем, для многих присутствовавших это не будущее, а вполне себе настоящее. Хоумскулинг и альтернативные школы — реалии большей части участников «Освітнього експерименту»: учителей, создателей школ нового типа, родителей и детей.

Семейный кемп на хуторе проводится платформой уже в третий раз, и каждый раз народу собирается все больше. А темы ежедневных сессий (4-5 в день), соответственно, — все более глубокими. Это уже не просто обзор возможных вариантов получения школьного образования. Это обмен опытом достижений и ошибок, юридические и экономические выкладки, погружения в тонкости психологии дошкольного и школьного возраста, процесс формирования общих ценностей и обсуждение практических путей их воплощения в жизнь. Каждый из 6 дней взрослой программы был посвящен одной из тем: от способов выживания в традиционной школе до открытия альтернативной, обеспечивая серьезное погружение в заявленную тему.

— Цього разу ми могли не просто влаштувати презентацію шкіл або напрямків, а й вибрати доволі вузькі спеціалізовані теми. Дуже хотілося уникнути паралельних сесій, щоб у людей було більше можливості для проживання й осмислення того, що вони отримують. Але цікавих спікерів і важливих тем виявилося стільки, що довелося знову влаштовувати декілька зустрічей, лекцій, дискусій одночасно, — рассказала основатель арт-хутора «Обырок», соучредитеть фестиваля Диана Карпенко.

Тематическое наполнение дней, пожалуй, полностью охватило все аспекты и варианты получения альтернативного школьного образования. Первый рабочий день кемпа был посвящен взаимодействию родителей и школы – как традиционной, так и нового типа. Вместе искали ответ на вопрос, как сделать, чтобы это взаимодействие шло на пользу ребенку и учебному процессу, а не превращалось в противостояние.

Второй день затрагивал темы, интересные родителям дошкольников: особенности их психики и восприятия, их потребности глазами психологов, учителей, родителей.

На третий день говорили о семейном обучении: зачем ребенку учиться дома, а не в школе, как организовать учебный процесс, что такое «расшколивание», с какими проблемами сталкиваются родители хоумскулеров… Родители проговаривали возможности хоумскулинга, как домашнего обучения детей, но с привязкой к школьной программе. В этом случае дети-домашники сдают всё те же зачеты, экзамены при школе, хоть и занимаются дома. С другой стороны в мире распространена такая форма обучения детей, как анскулинг (где ребёнок абсолютно не привязан к школьной программе, а занимается теми делами, которые ему интересны), но пока в Украине такая форма обучения незаконна.

Самым ценным и вдохновляющим стал исчерпывающий рассказ бывалых мам, о том, как семейное обучение пришло в жизнь их детей и что из этого вышло.

— Эти дни для меня — что-то нереальное, ставшее реальностью. Такая концентрация классных вещей в месте, столь отдаленном от цивилизации! Ценности, которые мы тут пропагандируем – свобода и сотворчество, являются важными и для всей нашей команды. Думаю, благодаря этому у нас все и получилось. В качестве участника я порадувалась возможности получать новые знания, оставаясь при этом с семьей, — отметила соучредитель «Освітнього експерименту» Анна Андриевская..

Темой следующего дня стали уже альтернативные школы семейного типа: чем они отличаются от коммерческих и друг от друга, как работает онлайн класс и чем когут помочь тьюторы (наставники), Тьютор разрабатывающие индивидуальные образовательные программы учащихся и студентов. Они же сопровождают получение индивидуального образования, как в школе, так и в вузе.

В последний день «Освітнього експерименту» обсуждали проблемы как философские, так и практические. Поиск общих образовательно-воспитательных ценностей и способы их внедрения в жизнь: от уровня строгости школьной дисциплины до способов мотивации детей к сотрудничеству, от сохранения заинтересованности в учебном процессе до подбора педагогического персонала в альтернативные школы.

— Ми живемо в невеликому селі і намагаємось вирішити для себе шкільне майбутнє наших дітей. Хотіли тут дізнатись, як можна впливати на те що є, або змінювати це. Отримало багато корисної інформації і тем для обдумування. Але найбільше враження — кількість цікавих людей. Це щось надзвичайне! – поделился впечатлениями отец троих детей из Каневского района Руслан Кривобабко.

Стоит отметить замечательный подбор спикеров для выступления на сессиях – это были действительно профессионалы в своих направлениях: представители успешных альтернативных школ, создатели детских пространств, психологи и философы, коучи и ученые. Но самым ценным открытием кемпа стало то, что интересным спикером здесь мог стать (и спонтанно становился) каждый участник: каждому родителю здесь есть о чем рассказать, чем поделиться и чему научить. Неинтересных людей здесь просто не было.

Детская программа «Освітнього експерименту» была насыщенной и небанальной. 150 детей в возрасте от 7 месяцев до 15 лет пребывали в безопасном пространстве арт-хутора Обырок, вдохновляющем на свободную игру и полноценное взаимодействие при поддержке команды фасилитаторов. При этом у детей была возможность выбирать занятие из множества организованных затей: лепка из глины и рисование углем, опыты по физике, химии и математике, мастер-классы по плетению мандал и браслетов, создание мультфильма, подвижные игры и многое другое.

— Наш проект – о сотворчестве и сотрудничестве. Когда я его задумывала, для меня было очень важно показать людям, что сотрудничество работает, и что мы можем тестировать доверие друг к другу на разных проектах. Мне кажется, что в нашем обществе существует много провалов именно из-за этого недоверия. Здесь же люди видят, что сотрудничество, сотворчество и доверие работают. Они увозят эту уверенность в свои города, чтобы делать уже что-то на месте, реализовывая свои проекты и меняя жизнь к лучшему, — считает соучредитель «Освітнього експерименту» Анастасия Леухина.

Инициативность, энтузиазм, неравнодушие, креативность – это слова, которыми можно охарактеризовать участников кемпа и их детей. А также, конечно, всю команду организаторов семейного кемпа «Освітній експеримент» на Обырке.

Ольга Фанагей-Баранова, фото автора