В Запорожье со дна Днепра поднимут уникальный старинный понтон

В Запорожье из Днепра поднимут старинное плавсредство. Как рассказал «Верже» сотрудник отдела охраны памятников Национального заповедника «Хортица» Виктор Кривоносов, подъем планируется осенью в районе Разумовской переправы. То, над чем работают сейчас археологи и подводники заповедника — это десантный понтон 1943-го года.

«Этот понтон — составная часть понтонного парка. Из них наводили переправы или делали платформы для перевозки техники. Но также их использовали наподобие лодок — для перевозки личного состава и боеприпасов», — говорит Виктор Кривоносов.

В данном случае в понтоне найдено оружие и личные вещи солдат, что свидетельствует о его использовании в качестве десантного плавсредства.