Запорожская карманница обокрала пенсионерку с помощью «писки» (ФОТО)

Дар «щипача» проснулся у 42-летней женщины, которая на рынке курортного райцентра Приморск обокрала 79-летнюю пенсионерку.

Выбрав жертву, у которой в кошельке было немало крупных купюр, воровка остро заточенной монетой (на фене — «пиской») разрезала сумочку жертвы и вытащила кошелек.

По информации пресс-службы Нацполиции Запорожской области, кражу заметили люди и скрутили воровку, передав ее наряду полиции. Деньги (на фото) вернули потерпевшей. Под суд воровка пойдет не по статье 185 УК «Кража», а по ст. 186 УК «Грабеж», поскольку похищение было открытое. За грабеж преступнице «светит» побольше — 4 года лишения свободы. Задержанная проверяется на совершение похожих преступлений.