В Запорожской области огласили места, опасные для купания

Специалисты провели мониторинг состояния воды открытых водоемов. Об этом сообщили в Госсанэпидслужбе региона.

Так, за отчетную неделю:

вода Азовского моря исследовалась: 39 проб по микробиологическим показателям – без отклонений; 39 проб по санитарно-химическим показателям – пять отклонений установлено в Бердянске по содержанию биологического потребления кислорода (БПК), прозрачности.

р. Днепр – 14 проб по микробиологическим и 14 по санитарно-химическим показателям. Установлено три отклонения по микробиологическим показателям: одна проба – Запорожье, 17.07.2017 г., санаторий «Джаз» – индекс лактозоположительной кишечной палочки ЛПКП; одна проба – залив Каховского водохранилища в районе Лысой горы в Васильевке – общие колиформы (ЗКФ), ЛПКП; одна проба – прибрежная зона Каховского водохранилища г. Днепрорудное ЗКФ;

По санитарно-химическим показателям выявлено два отклонения: одна проба – прибрежная зона Каховского водохранилища г. Днепрорудное – запах; одна проба – «Гребной канал» – водородный показатель рН. Также выявлено 12 отклонений по санитарно-химическим показателям: р. Берда, Бердянск; р.Токмачка, р. Молочная Мелитопольский р-н.

Купание в указанных местах не рекомендуется.