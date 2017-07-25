Юную запорожанку отправят лечиться в США

На этой неделе четырехлетняя Даша Яковлева будет продолжать курс лечения в одной из клиник Бостона.

Напомним, 17 июля в одной из мелитопольских семей произошло ЧП. Малышка, которой еще не исполнилось четырех лет, играла со спичками, когда на ней загорелась одежда. В результате ребенок получил 70 % ожогов тела. Санавиацией ее доставили в ожоговый центр Запорожья.

Как пишет РИА-Мелитополь, состояние девочки стало резко ухудшаться, завтра медики областного ожогового центра сделают девочке очередную операцию, однако обеспечить полное выздоровление ни областные, ни столичные медики не могут. Поэтому, в ближайшие дни Даше и ее маме предстоит перелет в Америку. Его ориентировочная стоимость 70 тысяч долларов США. Эти деньги для ребенка сейчас собирают и мелитопольцы, и неравнодушные жители многих стран мира: Чехии, Германии, Америки и др. Родители девочки очень надеются, что судьба будет к ним благосклонна и их дочь сможет полностью выздороветь.

Перечислить средства можно на карту «Приватбанка»: 5168 7573 2102 3634 (Яковлева Елена Васильевна) или «Укрсоцбанка»: 4874 1078 2030 6379.

Малышке также требуется кровь. Сдать ее можно на станции переливания крови с 8.00 до 12.00 (при себе нужно иметь паспорт). Важно указать, что кровь сдаете именно для Дарьи Яковлевой. Получить более подробную информацию можно по тел. 096-60-96-240 (тетя девочки, Яна Владимировна Яковлева).

Благотворители, которых не оставила равнодушными история четырехлетней Даши Яковлевой, уже собрали деньги на первую операцию по пересадке кожи. Буквально за несколько дней люди перечислили семье пострадавшей малышки около 100 тыс. грн.