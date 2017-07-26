В Запорожской области мэра объявили в розыск

Городской голова Энергодара Павел Музыка с сегодняшнего дня находится в розыске. Как рассказали «Верже» в пресс-службе прокуратуры, мэра ищут чтобы судить за злоупотребление служебным положением, в частности, необоснованное увольнение начальника коммунальной службы.

О подозрении Музыке сообщили 8 июня сего года и «наградили» подозрением прямо посреди сессии городского совета.

В прокуратуре отмечают, что после вручения подозрения городской голова Энергодара не приехал на проведение следственных действий, не объяснив никак отсутствие и исчез. В мэрии отвечают, что главный чиновник в отпуске.

24 июля в суд отправилось ходатайство по поводу изменения меры пресечения на содержание под стражей.