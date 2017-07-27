В сети обнародовали задержание запорожского мздоимца из «Укртрансбезопасности» (ВИДЕО)

В Сети появилось видео задержания чиновника Укртрансбезопасности, который погорел на взятке. Ролик появился на канале Youtube Управления защиты экономики в Запорожской области Департамента защиты экономики Нацполиции.

Как сообщалось ранее, 24 июля работники прокуратуры совместно с сотрудниками Управления защиты экономики в Запорожской области во время получения взятки задержали заместителя начальника областного отдела управления Укртрансбезопасности.

За оформление документов для выдачи лицензии на осуществление пассажирских перевозок чиновник требовал и получил от предпринимательницы взятку в сумме 1000 долларов. Задержали чиновника во время передачи второй части взятки — 800 долларов.

