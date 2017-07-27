Заявление Запорожской областной организации «Оппозиционного блока»

Сегодня Запорожской областью управляют временщики-коррупционеры, главная цель которых – разворовать деньги Запорожской громады.

Для достижения этой цели, глава облгосадминистрации использует все возможные инструменты — от давления на неподконтрольных ему депутатов до фабрикации уголовных дел и прямого нарушения закона.

Очередным звеном в денной цепи стал сегодняшний незаконный созыв внеочередной сессии областного совета. Вместо содержательного обсуждения куда эффективнее направить 200 млн.грн. областного бюджета, сессия была превращена в цирк с неадекватными заявлениями, схожими с репликами пациентов психбольницы. Все это было организовано для того, чтобы посеять хаос и отвлечь внимание людей от вопроса, на что идут деньги налогоплательщиков.

Фракция Оппозиционного блока в Запорожском областном совете заявляет: мы не дадим расшатывать ситуацию в области и не позволим преступной группировке разворовать деньги Запорожской громады.