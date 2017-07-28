Запорожца на пляже в Заводском районе покалечил катер (ВИДЕО)

В Запорожье — в Заводском районе — на воде пострадали люди. Катер с прицепом, типа «таблетка», сбил отдыхающих. Мужчина, который катал детей на катере, не увидел отдыхающих в воде. В результате, пострадавший попал в больницу с сильными травмами.

Свидетельница, родственница пострадавшего рассказала о том, что виновники происшествия, которые травмировали отдыхающих, въехав в купальную зону, — раздробили руку мужчине, — даже не остановили и не оказали помощь жертве. Вместо этого, они всё время смеялись и уплыли.

Медики отметили, что у мужчины были переломаны рёбра, повреждено лёгкое и раздроблена рука. Его доставили в больницу в травматическом шоке.

Сейчас полиция занимается поисками виновного. Ему грозит тюремный срок за содеянное.