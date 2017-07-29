Юная запорожанка, получившая страшные ожоги, улетела в США на лечение (ФОТО +18)

Вчера, 28 июля, в Запорожье прибыли врачи из США, которые оценили состояние 4-летней Даши Яковлевой, после чего заберут ее на лечение в Бостон.

Напомним, маленькая Даша получила ожоги около 70% поверхности своего тела. Ее платье просто вспыхнуло во время забав со спичками.

На лечение девочки люди собрали свыше 2,5 миллиона гривен. Этих средств хватит, чтобы оплатить лечение в клинике Бостона, техническое оснащение которой поможет ей быстрее восстановиться. Вместе с ребенком в Америку полетела мама.

По словам и.о. главврача 5-й больницы Запорожья Олега Великого, состояние Даши оценивают как стабильно тяжелое, но к транспортировке она готова. Вчера девочка впервые отреагировала на голоса родителей. Ранее она могла смотреть только в одну точку, пишет «МВ».