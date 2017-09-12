Запорожские полицейские отстреливались от лисы

В Запорожье по улице Зачиняева произошёл нетипичный случай с угрозой для жизни: в частный дом пробралась большая лиса, которая едва не искусала хозяев. Как рассказали в патрульной полиции, агрессивное животное бросалось на людей.

По вызову испуганных запорожцев прибыл патрульный наряд. Хозяева дома объяснили, что лиса уже искусала местных собак и продолжает держать в страхе людей. Полиции пришлось применить оружие и убить дикое животное, чтобы обезвредить.

Далее патрульные передали дело представителям районной полиции. Ведется следствие.