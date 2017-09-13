В Запорожье от взрыва пострадал офис беглого экс-«смотрящего Анисима»

Вчера, 12 сентября, около 21.30 на ул. Патриотической рядом с бывшим офисом, называемом золотым, прозвучал взрыв.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции в Запорожской области, пострадавших от взрыва нет. Изъяты металлические осколки, которые направлены на экспертизу. Повреждены два окна.



Напомним, два года назад, в сентябре 2015 года, из гранатомета стреляли в «золотой офис» экс-смотрящего города Евгения Анисимова. Тогда от взрыва было повреждено перекрытие крыши. Было изъято пусковое устройство с маркировкой «РПГ-26». Стрелка так и не нашли.

Фото: сайт «Форпост»