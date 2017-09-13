Запорожская пенсионерка под гипнозом отдала аферистке 18 тысяч гривен

Старая афера под названием «снятие порчи» снова сработал — цыганка ввела в ступор запорожанку и вынудила ее вынести деньги и золотые украшения из дома.

Несколько часов 73-летняя пенсионерка находилась в шоке и не могла в таком состоянии обратиться за помощью.

Но затем припомнила, что к ней на улице подошла цыганка и заявила, что на ею внучку навели порчу. Дескать, нужно быстро спасать девушку — болезнь смертельная.

Для этого нужно с золотых украшений и денежных банкном (мол, смертельная зараза — на них) снять проклятие.

Подобно зомби, пенсионерка выполнила требования, вынеся из квартиры вещи, а когда пришла в себя — ни цыганки, ни денег, ни украшений. Ущерб составил свыше 18 тысяч гривен.

Если мошенницу найдут и докажут ее причастность, то самое большое, что ей будет грозить — ограничение свободы на срок до 3-х лет.