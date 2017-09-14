В Запорожье двоих рецидивистов-домушников взяли с поличным (ФОТО)

Пока хозяев не было дома, двое рецидивистов залезли в жилище, расположенное на ул. Больничной.

Груженные добычей мужчина возвращались «с дела», но на их беду попались на глаза патрульным. Наметанным глазом инспекторы определили, кто перед ними. В пяти рюкзаках лежали вещи, происхождение которых мужчины объяснить не смогли.

В этот момент поступил сигнал о краже. Словом, подозреваемых доставили в Коммунарский райотдел полиции, где они и сознались в краже. Кстати, оба уже находились под следствием и имели домашний арест. Видимо, теперь они загремят в СИЗО, а затем суд по ч.3 статьи 185 УК. Срок до 6 лет каждому.