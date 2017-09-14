В Запорожье чиновника подозревают в незаконном захоронении бытовых отходов

Прокуратура сообщила о подозрении директору КП «Умвельт–Запорожье» в совершении незаконной деятельности по захоронению бытовых отходов.

По информации пресс-службы прокуратуры Запорожской области, установлено, что почти полгода чиновник, вопреки требованиям Земельного кодекса Украины, преступно использовал земельные участки.

Преступными действиями был причинен материальный ущерб на сумму почти 350 тыс. грн.

По результатам досудебного расследования генеральному директору ООО «Умвельт–Запорожье» сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Кроме того, ввиду отсутствия каких-либо правовых оснований для использования земельного участка, на котором планировалось осуществлять захоронение бытовых отходов, постановлением от 07.09.2017 Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, отказала ООО «Умвельт-Запорожье» в выдаче лицензии по захоронению бытовых отходов.