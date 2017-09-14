На запорожском курорте установили необычный памятный знак (ФОТО)

Спустя три года в Бердянске решили «увековечить» ураган, который пронесся по региону в 2014 году, наделав много бед.

Однако и поныне следы урагана присутствуют в городе, пишет ПроБердянск. Так, жители одного из многоквартирных домов по ул.Первомайской решили установить памятный знак последствиям урагана. Корень многолетнего дерева, которое не устояло под напором стихии, теперь напоминает о случившемся три года назад.

Где хранился «памятник» все это время не сообщается. Не исключено, что здесь же во дворе и до него просто не доходили руки у коммунальщиков.

Напомним, 24 сентября 2014 года над Бердянском пронесся ураган, скорость ветра которого составляла до 33 м/с. В результате было повалено несколько тысяч деревьев. Ликвидация последствий стихии заняла не один месяц.