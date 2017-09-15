Запорожским предпринимателям дали время адаптироваться к запрету на продажу алкоголя ночью

На днях в Запорожье запретили продавать алкоголь в ночное время. Как известно, на сессии городского совета 39 запорожских депутатов проголосовали «за» введение ограничения продажи спиртных напитков в нашем городе в тёмное время суток и утром. К ночному «алкогольному табу» сейчас пытаются адаптироваться предприниматели мелких и крупных торговых точек, кроме объектов ресторанного бизнеса, которые могут «наливать» горожанам в любое время.

Сегодня это решение обсудили за круглым столом эксперты, приглашённые Агентством региональных инициатив.

Напомним, запорожцы не могут купить алкоголь в магазинах с 22-х до 12-ти следующего дня. По этому поводу многие запорожцы уже высказывают недовольство: кто-то считает решение незаконным в принципе, другие же возмущены временными рамками ограничения.

Причинами табу на ночную продажу спиртного власти и группа общественной поддержки называют печальную статистку по преступлениям, совершённым в состоянии алкогольного опьянения. Из-за того, что она неустанно растёт, решено ограничить повсеместный доступ к «зелёному змию» и оценить результат, который может показать время.

— Проанализировав ситуацию, мы увидели, что 10% всех преступлений по городу и по области совершаются в состоянии алкогольного опьянения, в том числе и насилие в семье. С начала года 53 ДТП с пострадавшими произошли в состоянии алкогольного опьянения. Более 1,5 тыс. админпротоколов составлено за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, — рассказал на встрече АРИ начальник Управления превентивной деятельности ГУНП в Запорожской области Анатолий Ткаченко.

Сотрудник правоохранительных органов добавил также, что более 500 протоколов по городу было составлено за нарушение правил торговли алкоголем. За 6 месяцев полиция составила более 2800 протоколов за появление в пьяном виде в общественных местах, из них 52 человека – это подростки. Также составили 52 протокола за доведение несовершеннолетних до состояния алкогольного опьянения.

Александр Павлов привёл в пример европейский опыт торговли спиртными напитками, в частности Финляндию, где люди выходят на более культурный уровень потребления и продажи, ограниченный временными рамками.

Основываясь на традициях разных стран Европы продажи алкоголя «по графику», глава правления Благотворительного фонда «Алкоголь — Стоп» Геннадий Коняев также рассказал присутствующим о цивилизованной статистике культурного потребления спиртных напитков в мире.

— Решение обсуждалось давно, и это был вынужденный метод. Мы долго думали, изучая опыт других украинских городов и стран Европы, смотрели на их результаты, сравнивали с тем, что по факту происходит у нас. В конце концов, пришли к выводу, что в Запорожье просто необходимо ограничить продажу алкоголя в ночное время, иначе не избавимся от безобразия, связанного с преступлениями в состоянии алкогольного опьянения и спаиванием людей, — отметил депутат запорожского горсовета Игорь Чумаченко.

О том, как и каким образом, будет контролироваться запрет на продажу алкоголя ночью, рассказал зам городского головы Валерий Эделев.

— Решение было принято не так давно и вступило в силу на этой неделе. Также на днях была создана рабочая группа, которая разрабатывает способы контроля и воздействия на бизнес в плане понимания пользы таких перемен для города. Вместе с правоохранительными органами мы отрабатываем механизм возможного воздействия на нарушителей. После того, как мы поймём чётко, в какой плоскости и как именно мы будем регулировать данное решение, методы обсудит исполком и утвердит окончательно, — сказал зам городского головы.

Нужно понимать, что сейчас данное решение, хоть и действует, но никак не регулируется в части административного наказания нарушителей. Представители власти говорят о том, что в течение некоторого времени запорожским предпринимателям дадут адаптироваться и привыкнуть к новому закону. То есть город даёт шанс бизнесу подойти осознанно к проблеме и прийти к пониманию необходимости таких мер.

Правоохранители, в свою очередь, готовят законную почву для наказания за нарушение. По словам Анатолия Ткаченко, полиция подала запрос в суд для выяснения админстатьи, по которой в дальнейшем будут привлекаться нарушители.

На заседании круглого стола сегодня также возник вопрос работы местных «наливаек», благодаря которым любители спиртного всегда находят путь к достижению «необходимого состояния». Власти совместно с полицией в ближайшее время обещают разработать план действий по нивелированию вреда от этих заведений. Какими именно будут эти действия, покажет время.