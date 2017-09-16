В Запорожье хотят потратить более 150 млн на «оральную» вакцинацию лис

Запорожская область претендует на рекорд по самому нелепому и возмутительному решению. Как стало известно порталу ВМЕСТЕ из своих источников, на ближайшую сессию областного совета предполагается вынести проект решения о «Программе оздоровления территории Запорожской области от бешенства на 2017-2021 годы».

Казалось бы, полезная и своевременная инициатива, если бы не одно «но». На «оральную вакцинацию лис» предполагается потратить… свыше 154 миллионов (!!!) гривен. Причём уже в этом, уходящем году чиновники хотят потратить на лис без малого 31 миллион гривен. Как сказано в проекте решения, в процессе оральной вакцинации лис необходимо задействовать авиацию и спутниковую аппаратуру.

Казалось бы, что плохого в решении давно назревшей проблемы бешенства среди лис и других животных? Ничего, если не учитывать эти без преувеличения колоссальные суммы финансирования, которые даже не снились «человеческой» медицине. Возможно, какая-нибудь богатая и благополучная страна могла бы позволить себе роскошь заботиться о здоровье лис, тратя на них такие деньги. А позволять себе такое в Запорожской области, которую буквально захлестнул, в частности, вал онкологии, могут либо прожженные циники, либо люди, напрочь оторванные от реальности.

Кстати, по приблизительным подсчётам, согласно этой программе на вакцинацию одной лисы планируется потратить около 12 тыс. гривен. Что с того, что многие люди умирают от болезней, которые можно было бы вылечить, будь на это деньги.

Эта тема в кулуарах ОГА и облсовета уже стала темой для горьких шуток о том, что лисы — это не зверьки, нуждающиеся в оздоровлении за 154 миллиона, а те, кто задумал «гениальный» распил бюджетных денег. Ведь лисы не ставят роспись в ведомости о проведённой вакцинации.