Житель Запорожья совершил криминальный «салют»

Семь выстрелов в небо из пистолета на глазах изумленных полицейских повлекли для горожанина уголовное дело.

Вчера, 15 сентября, один из пассажиров «Мерседеса», проезжая стационарный пост полиции по трассе «Запорожье-Днепр», совершил выстрелы в воздух и поехали по направлению города Днепр.

По информации пресс-службы Нацполиции в Запорожской области, ориентировка на машину была передана на ближайший пост полиции Днепропетровской области, где иномарку и остановили.

Установлено, что в машине находилось 4 человека, за рулем была женщина, пассажир мужчина 1971 года рождения, через открытое окно с пистолета совершил 7 выстрелов. Стрелок задержан по ст. 208 КПК Украины. Оружие изъято.

Открыто производство по ч.4 ст. 296 УК «Хулиганство с применением оружия». Санкция — до 7 лет тюрьмы.