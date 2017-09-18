Энергодарская группа записала песню с британским исполнителем

Ни для кого не секрет, что Энергодар – город молодёжи. У современного поколения есть свои предпочтения в музыке и свои любимые коллективы. Особенно приятно, когда наши земляки добиваются творческих успехов. Пример тому – Funk Metal группа «Fatshow dogs». Простые энергодарские парни 4 года назад создали свой коллектив, и уже за такой, казалась бы, короткий промежуток времени, достигли впечатляющих результатов.

Коллектив состоит из четырёх человек: фронтмена Артёма и музыкантов Кости, Саши и Андрея. Ребята рассказали журналистам о том, что они записали свой сингл «Sounds of revolution» с британским исполнителем Бенджи Уэббом и вместе сняли клип. «Доги» путешествуют по Украине с концертами и дарят всем желающим свою музыку.

В ближайшее время в планах у музыкальной группы сделать мини-тур по Украине, под эгидой своего последнего сингла. Желаем Fatshow dogs достижения новых вершин и творческих успехов.

Дарья Варлыгина