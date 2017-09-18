BIRUCHIY 2017: в Запорожской области закрылось место пересечения культурных цивилизаций

В Запорожской области почти на полуострове Бирючий финальной выставкой завершился 12-й ежегодный арт-симпозиум. На этот раз в нём приняли участие около 30-ти художников из Украины и разных уголков мира. Были также приглашённые гости и, конечно, зрители – ценители искусства. Творцы творили и самовыражались, гости отдыхали и наслаждались.

Бирючий: начало

О том, что послужило катализатором старта запорожского симпозиума и открытия местной резиденции искусства, ежегодно собирающей самых колоритных мастеров кисти и мысли на живописном берегу Азовского моря – самом окончании Федотовой косы, – говорить, немного неприлично, потому как, хорошо известно.

Впрочем, есть некоторые нераскрытые и даже личные моменты, о которых нам поведал запорожский художник Владимир Гулич.

— Мы встретились с Геной Козубом в 2006-м году и придумали этот фестиваль. Бирючий выбрали потому, что в Запорожье мёртвая ситуация в плане искусства. Там никогда не было художественной тусовки. Хотелось как-то объединиться для общения, творчества. Приехав из Львова, где я учился, в Запорожье, увидел пустыню. Потому нужно было создавать вокруг себя какую-то ситуацию. Кстати, самый первый художественный симпозиум прошёл задолго до 2000-ных – в 1993-м году на Хортице. Тогда мы провели его своими силами без спонсоров. Ещё была жива Комсомольская школа, где это всё проходило. На тот момент школа была довольно энергетически сильным местом. Мы вообще искали всегда какие-то сильные точки, подходящие для творчества, — вспоминает основатель BIRUCHIY-го.

Позже – в 2006-м году – сегодняшний комиссар симпозиума Геннадий Козуб нашел людей, которые помогали делать искусство и первый форум тогда выразился впервые на Бирючем. С тех пор ежегодно и традиционно в сентябре слёт художников проходит именно там – на прекрасном морском побережье.

Людям искусства невозможно ничего навязать или продиктовать. Несмотря на определённую тему ежегодного симпозиума, каждый работает в своём стиле и направлении, реализуя идеи в собственной неповторимой технике.

— Все художники работают по-разному: кто-то любит работать на публике, кто-то нет. Кому как удобно. Здесь нет никаких ограничений в средствах и способах самовыражения, — говорит Владимир Гулич.

Для кого весь этот арт

Изначально задачей симпозиума BIRUCHIY была популяризация места. Как рассказал «Верже» комиссар мероприятия Геннадий Козуб, за годы работы худсообщества на побережье этот план был выполнен и даже перевыполнен. Количество отдыхающих и продолжающиеся застройки красноречиво свидетельствуют о том, что об этом месте знают все.

— За 12 лет произошли некоторые трансформации, и BIRUCHIY стал проектом, который объединяет разные поколения художников – это своеобразное место пересечения цивилизаций. Можно сказать, что сейчас каждое поколение – это отдельная цивилизация. Мы видим, что за 10 лет, например, появились совсем другие инструменты для общения людей и совершенно разные коммуникации. Это место, где мы можем собрать творческих людей, занимающихся разными вещами, использующих разный язык и разные направления. Именно в таких местах происходит какое-то живое общение, обмен опытом, техниками, рождаются новые проекты, даже совместные, — говорит Геннадий Козуб.

Собственно, благодаря симпозиуму на Бирючем, происходит постоянный международный обмен опытом между арт-резиденциями стран и городов – зарубежные художники приезжают в Украину (Италия, Германия, Россия), наши же художники напитываются атмосферой и опытом, работая по приглашению за рубежом.

Бег по воде…

Своё изучение феномена «бега по воде» начал в ходе симпозиума итальянский художник-концептуалист Франко Ариаудо. Предмет его исследования подарил отличную погоду и яркое имя 12-му форуму творцов на полуострове.

— То, что я задумал и собираюсь исследовать здесь – это первый шаг по изучению темы. Он заключается в собирании материалов для дальнейшей работы, то есть это только начало. Я никогда не знаю, как им будет результат наперёд, просто начинаю исследования в любом специфическом предмете, который так или иначе меня заинтересовывает. Плюс мне нравится сотрудничать с людьми и приглашать экспертов из других областей в помощь проекту. Если людей заинтересовала тема – это значит, что проект на самом деле интересен. В этот раз к исследованию темы я привлекаю массу специалистов – коуч-тренеров, физиков, теологов, философов, специалистов по рептилиям и так далее, — рассказал нам о своей работе художник из Турина.

По мнению экспертов, теоретически бег по воде возможен. Однако на практике реализовать его в обычных условиях невозможно. Потому художник углубляется скорее в теорию вопроса, в конечном счёте, собираясь выпустить своеобразный «гид бега по воде».

— Всё же здесь я проектирую специальный инструмент для тренировки возможности бега по воде. Здесь искусство заключается в анализе – в том, чтобы пролить немного света на этот вопрос. Мне эта тема интересна давно и, когда ребята услышали её, то она их тоже зацепила; так, что даже стала темой резиденции. Меня же эта тема волнует из-за некой мистическо-физиологической составляющей. Я также интересуюсь разными спортивными системами и тренировками, а также новыми открытиями в них, — пояснил Франко Ариаудо.

Для самого же 12-го симпозиума «Бег по воде» — это скорее аллегория, отражающая социально-политическую ситуацию в стране.

— Это аллегоричное красивое название, которое нам понравилось, ведь мы понимаем, что нынче все мы бежим по воде в какой-то степени: остановишься – утонешь. Кто отрефлексировал эту тему, а кто-то нет. Это необязательное занятие; никто ничего не навязывает, здесь нет диктата. Если эта тема художнику близка, то он её реализует, если же человек приезжает со своей темой, то – пожалуйста. В искусстве должна быть свобода, — отмечает комиссар симпозиума.

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Ева Миронова, фото автора, Натальи Лобач и организаторов