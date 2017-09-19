В Запорожском облсовете фракцию Оппозиционного блока покинули два депутата

Сегодня, 19 сентября, во время сессии Запорожского областного совета были озвучены кадровые изменения, которые произошли во фракции Оппозиционного блока.

Так, из фракции вышли Светлана Абдурахманова и Алексей Сагайдачный. Кроме того, как пишет «Вся власть», руководителем фракции оппоблока» вместо Владимира Байды назначен Ярослав Крыль.

Напомним, именно Светлана Абдурахманова и Алексей Сагайдачный не только приняли участие в сессии облсовета 27 июля, но и активно принимали участие в голосовании.

Тогда сессию практически полным составом проигнорировали депутаты от Оппозиционного блока. Во время заседания приняли ряд вопросов, связанных с крупным финансированием программ.