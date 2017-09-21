Глава Запорожского облсовета Самардак обвинил политиканов в срыве сессии

«Там, где много политики, страдают рядовые жители области», — заявил Григорий Самардак, подводя неутешительные итоги заседания 14-й сессии Запорожского облсовета, во время которой депутаты не рассмотрели ни одного из 138 запланированных к рассмотрению вопросов.

Напомним, что председатель Запорожского облсовета Григорий Самардак вынужден был объявить о закрытии сессии после того, как депутаты не определились с повесткой дня.

«Обидно, что политические амбиции повысили градус напряжения, который ощущался еще в начале заседания, — прокомментировал председатель Запорожского облсовета Григорий Самардак закрытия сессии. — Неоднократно во время согласительного совета, заседания президиума обращался к главам фракций с просьбой сосредоточиться на вопросах, которые в первую очередь беспокоят жителей области. А уже потом — на вопросах политических амбиций».

Григорий Самардак подчеркнул, что сессия была подготовлена ​​и созвана в рамках законодательства и действующего регламента. Проекты решений были распределены следующим образом: вопросы, которые были согласованы и вошли в распоряжение о созыве 14-й сессии и вопросы, которые требовали дополнительного рассмотрения депутатами в сессионном зале.

«Мне очень жаль, что споры по поводу изменений в регламент и некоторые кадровые вопросы помешали депутатам принять не менее важные решения. Например, остался открытым вопрос перераспределения бюджетных средств на повышение заработной платы педагогам и медицинским работникам, на реализацию инфраструктурных проектов, оборудование школьных библиотек, внедрение инклюзивного образования и другие», — заявил Самардак.