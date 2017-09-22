В Запорожском крае археологи ведут раскопки церкви позапрошлого века (ВИДЕО)

В Гуляйполе восстанавливают в местном сквере фундамент древней церкви и планируют уже через несколько лет создать настоящий туристический объект — музей под открытым небом.

Как рассказал ТВ-5 житель Гуляйполя историк Сергей Звилинский, во время археологических раскопок запорожские археологи обнаружили мраморные фрагменты бывшего иконостаса и маленький нательный медальон дореволюционного периода с образами Девы Марии и Иисуса, а также патроны военных лет.

Однако основная ценность — в истории самой церкви. Она была известна на всю округу и называлась Кресто-Воздвиженская, а впоследствии Свято-Троицкая. Имела три престола. Здание возвели на месте старой деревяной церкви в 1900 году. Размеры помещения в соответствии с архивного плана 50 на 21 м. Изюминкой церкви был ее иконостас.

Церковь имеет интересную и одновременно трагическую историю. Закрыли храм большевики в 1934 году. События развивались тогда по классическому сценарию коммунистической борьбы с религией. В 1935 помещения взорвали, а остатки были вывезены.

Восстановить хотя бы какое-то присутствие в этом месте церкви сегодня — задача для историков и руководства Гуляйпольской общины.

Планируется, что фундамет церкви будет украшать архитектурная плитка. Фрагменты раскопок накроют куполом, чтобы их могли бы увидеть посетители. Рядом планируют отразить существующие архивные материалы о церкви — стенды с фотографиями, документами и т.д. Еще одна идея — часовня в центре парка.

Этот проект поддержали местные меценаты и вскоре часовня будет готова. Следующим этапом станет благоустройство парковой территории: установка новых лавок, фонарей и другого. Все это часть туристического проекта.