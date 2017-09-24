Наркомания в Запорожье:  изгнать или понять

О проблемах наркомании и её причинах говорят с завидной регулярностью: о том, как в нашей стране растет число людей, употребляющих наркотики, о появляющихся новых синтетических препаратах и их воздействии на организм, о «молодеющей» наркомании, о росте количества преступлений, связанных с употреблением наркотиков, и прочих трагедиях. Однако не всегда употребление наркотиков рассматривается как болезнь. При этом практически всегда человек, употребляющий наркотики, становится изгоем для общества. Таким образом, укрепившаяся стигматизация практически не даёт шансов человеку, попавшему в западню опасной зависимости, «вынырнуть» из этого болота.

Зависимые изгои: и общество можно понять

Каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с той или иной зависимостью и знает, как подчас трудно отказаться даже от простого употребления кофеина или никотина. Для человека, по какому­то жуткому стечению обстоятельств ввязавшемуся в «игру» с наркотиками, проблема гораздо более масштабная. Физическая зависимость, возникающая практически с первого дня употребления, толкает на ежедневный риск и часто приводит к нарушению закона, спокойствия в обществе и порядка. Именно этот факт в первую очередь пугает тех, кто оказывается рядом.

­ У нас в доме молодые люди вот уже месяц, как держат наркопритон. Появились несовершеннолетние ребята – парень и девушка, которые переехали жить к бабушке с верхнего этажа. Через пару дней под окнами уже начали круглосуточное «дежурство» их «клиенты». Сначала я не понял, что это за крики по ночам под окнами и зачем они постоянно зовут Игоря (малолетнего поставщика). На следующий день я увидел эти компании под подъездом, все до единого – неадекватные, и всё сразу стало на свои места, ­ рассказал «Верже» житель многоэтажки в Шевченковском районе Сергей.

Дальше – больше: подъезд регулярно забрасывают фольгой со следами вещества, которое употребляется, очевидно, курением. Дебош рядом с домом продолжается, особенно донимая жильцов ночью. На подъезде появилась характерная надпись с рекламой «молодёжных» синтетических наркотиков.

­ Не знаю, как другим моим соседям, но мне, поверьте, всё это не нравится – дом превращается в наркопритон. Смущают не только грязь и беспорядок, но и сам факт непотребного дела здесь – в месте, где мы живём. Мимо этих ребят страшно ходить, поскольку, честно говоря, не знаешь, что от них ожидать. Они постоянно «обдолбленные», ходят вереницами к этому Игорю, практически не скрываясь. Им нужны средства на очередную дозу, а работать в таком состоянии они явно не могут. Где им взять денег, если не украсть или ограбить? – возмущается Сергей.

Наболевшая проблема заставляет жильцов дома задуматься о законных методах борьбы с незаконными делами. При этом, очевидно, устав от происходящего рядом, люди не думают о том, как помочь утопающим. В данном случае жители многоэтажки небезосновательно считают себя заложниками ситуации, спасаясь бегством.

Шершавым языком плаката: закон и методы борьбы

Пострадавшим от наркодилеров полиция рекомендует взывать к закону написанием заявления.

­ В случае выявления наркопритона или иных наркопреступлений можно обращаться в территориальное подразделение полиции или по телефону «102». Все обращения граждан в обязательном порядке проверяются работниками полиции всех подразделений согласно действующему законодательству. Ответственность за наркопреступления несовершеннолетние несут согласно действующему законодательству, ­ рассказали «Верже» в полицейском ведомстве.

О том, борется ли полиция в процентном соотношении с корнем зла – распространителями наркотиков или же «останавливается» на потребителях, правоохранители говорят языком статистики. Впрочем, о цифрах так или иначе стоит знать: за 8 месяцев этого года в Запорожье и области раскрыли 1023 преступления, связанные с наркотиками.

Почти на 20% увеличилось количество раскрытых уголовных правонарушений в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков (626 ­ против 523 сообщений в прошлом году).

­ Акцент в организации работы по противодействию наркопреступности в области в первую очередь сделан на документировании наркосбыта (ст. 307 УК). Так, почти на 45% увеличилось количество задокументированного сбыта, при этом раскрыто на 166% больше наркосбытчиков (77 против 29 в прошлом году), ­ говорят в полиции.

Кроме того, в текущем году раскрыли 20 наркопритонов и 2 нарколаборатории, в которых изготавливались синтетические наркотики (амфетамин, метамфетамин). Разоблачены и задокументированы 100 наркопреступлений, связанных с незаконным выращиванием наркосодержащих растений «мака» и «конопли», при этом 59 человек, причастных к выращиванию, привлечены к уголовной ответственности.

В этом году полиция также арестовала имущество наркосбытчиков на 100 тысяч гривен. По поводу объявлений о синтетических наркотиках на домах города в полиции говорят, что используют такую «рекламу», как сбор оперативной информации. Кроме того, например, Днепровскую райгосадминистрацию попросили закрасить надписи с «рекламой» наркотиков на домах.

Конфискованные наркотики в полиции даже взвесили, сообщив нам, что их вес составил более 170 кг. Из общего количества изъятых наркосредств около 4 кг 60 граммов ­ это «тяжелые» наркотики. Собственно, миф о так называемых лёгких наркотиках всегда готовы развеять наркологи.

Физика проблемы: как и кого лечить

Профессионалы, изучающие наркоманию десятками лет, знают о том, что одних увещеваний родственников в восстановлении наркозависимого человека недостаточно, чтобы преодолеть недуг. Наркологи говорят, что в лечении нужен медицинский подход, но еще более важна профилактика – формирование системы правильных убеждений, которые позволят уберечь ребенка и взрослого от этой болезни.

Какая бы беда не случилась рядом с нами, человеку присуще думать на уровне инстинкта: «Со мной такого не случится, с кем угодно, только не со мной». Однако на поверку выходит, что от такой болезни, как употребление наркотиков, не застрахован никто. Она может случиться с кем угодно, если нет достаточно стойких убеждений в том, что наркотик – это реальная опасность для жизни. Часто, угощаясь марихуаной, молодой человек может думать, что в этом нет особого вреда, поскольку это так называемый «легкий наркотик».

Иллюзии по поводу «легких» и «тяжелых» наркотиков развеивает руководитель Наркологического психотерапевтического центра доктора Василенко, врач психотерапевт­нарколог Виталий Василенко.

­ В последнее время изменились употребляемые наркотики. Появились так называемые «быстрые» наркотики, которые действуют на психику почти моментально. Они дают иллюзию чувства бодрости потребителям, повышают энергию, выносливость, мнимое ощущение счастья. Ранее такие наркотики распространялись под видом соли. Сейчас это всевозможные синтетические наркотики. Особенность их губительного воздействия на организм в том, что крайне быстро страдает нервная система. В результате мы видим, что у потребителя часто «каменное лицо» ­ нет чувств и эмоций. В речи также отсутствуют какие­либо оттенки. Обычно таких потребителей называют «человек без лица». Лечить эту зависимость подчас сложнее, чем зависимость от тех же опиатов, потому как клетки мозга повреждаются стремительно. Все наркотики разрушительны, и не бывает «лёгких» или не опасных наркотиков, но здесь вопрос времени. Последние синтетические наркотики довольно быстро приводят к психиатрии и разрушению тонких функций организма, ­ говорит Виталий Василенко.

При этом доктор Василенко убеждён, что любому наркозависимому человеку можно помочь и даже вылечить. Единственное условие – искреннее желание самого потребителя опасных веществ.

Пациент Запорожского наркологического диспансера 42­летний Андрей большую часть своей жизни провел в наркотическом забвении. 28 из своих 42­х лет он употребляет наркотики. Дважды судимый и отсидевший за разбойные нападения мужчина имеет всё же любящую семью, которая поддерживает его в стремлении преодолеть пагубную привычку.

Как рассказал «Верже» Андрей, свой путь потребления он начал с марихуаны еще в 14 лет. Через три года, тогда еще подросток, он перешел на опиум.

­ Как все случилось и откуда взялось? Все очень просто: попал в компанию, где предложили попробовать. Я никого не обвиняю, мог бы отказаться, но сам взял. Так все закрутилось, пошло и поехало… Как правило, наркозависимые хотят поделиться. Они создают вокруг себя эту среду и варятся в ней. Сначала они дадут в долг, а потом «снимут» с тебя… Такой круговорот. Воровство, грабеж, разбойные нападения ­ наркоману нужна доза, это становится навязчивой идеей, тем более что на нормальной работе наркоманы никому не нужны, ­ говорит Андрей.

Однако, по словам пациента диспансера, толерантное отношение общества к зависимым людям могло бы помочь многим из них.

Двойной удар: доза и стигмат

Несмотря на стремление к европейским ценностям, в нашей стране по сей день общество не то чтобы не воспринимает проблему потребления наркотиков как проблему зависимости, но еще и усугубляет ситуацию, декларируя политику сегрегации «изгоев».

Однако в современном мире сейчас не употребляется термин «наркозависимый», и уж тем более никто не говорит «наркоман». По словам главы Благотворительного фонда «Сподівання» Натальи Доценко, много лет работающей с проблемой употребления наркотиков, ярлыкование, или стигматизация, людей всегда приводит к тому, что они впадают в проблему самостигматизации: «Я ­ наркоман», «Я ­ пропащая душа», «Я на дне», «Мне не выбраться». Это не только снижает самооценку, но и приводит к отчаянию человека, связанного с проблемой.

­ Как правило, наше общество очень успешно этому помогает, навешивая ярлыки. Эта проблема не решается за год или два. У нас программа помощи потребителям наркотиков действует уже 15 лет. За все эти годы через фонд прошло более 12 тысяч человек. Есть клиенты, которые уже стали волонтёрами и помогают тем, кто не знает, куда пойти и что делать. По поводу отношения: я по­человечески могу понять тех людей, которые пострадали от действий потребителей наркотиков. Однако в западных странах есть специальные профилактические программы, а также программы, которые помогают перейти на безопасный приём, потому что человек не может избавиться от своей проблемы, ­ отмечает Наталья Доценко. – Чем менее криминализировано употребление наркотиков, тем лучше для общества. Но мы до этого ещё не доросли. Мы стараемся, но общество ещё не готово принять эту проблему.

Глава БФ подчёркивает, что люди, употребляющие наркотики, с одной стороны, попадают в ловушку физическую, а с другой – под давлением общества — в психологическую.

­ Причина болезни сидит очень глубоко и часто идёт из семьи. Но при этом общество своим презрением загоняет людей, употребляющих наркотики, в угол. Говорю по собственному опыту, когда к этим людям проявляется что­-то человеческое, в них оно тоже просыпается мгновенно. Это не значит, что человек сразу откажется от употребления, но у него будет стимул и желание вернуться к естественной жизни, ­ подытожила Наталья Доценко.

Ева Миронова