Запорожская область из-за небрежности потеряла 10 тыс. пиленгасов (ФОТО/ВИДЕО)

Сегодня, 25 сентября, в Запорожье прошло срочное совещание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает Департамент информационной деятельности и связей с общественностью ЗОГА.

Рассматривался вопрос о массовой гибели рыбы в Молочном лимане на этих выходных. В связи с отсутствием водного сообщения между Азовским морем и лиманом в соединительном канале обнаружили более 10 тысяч особей пиленгаса массой от 500 грамм до трех килограмм. Убыток рассчитывается в миллионах.



В этом году на работы по углублению дна между лиманом и морем выделили 1 303 511 гривен. С помощью торгов выбрали подрядчика – «Техморгидробид Николаев», с которым и составили договор. В указанные даты необходимые работы проведены не были, и сейчас они даже не начаты.

В связи с ситуацией в правоохранительные органы направят материалы о внесении в реестр материалов о должностных лицах фирмы подрядчика и руководства Приазовского национального природного парка.