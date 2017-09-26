В запорожских маршрутках подорожает проезд

В скором времени запорожцам придется больше платить за проезд в маршрутках. Такой неутешительный для запорожцев анонс сделал заместитель мэра Запорожья Сергей Мешок.

Власть, как водится, заявила, что стоимость за проезд в Запорожье одна из самых низких дешевых в Украине, и поэтому несколько перевозчиков уже направили письменные обоснования повышения стоимости проезда на маршруте в управление транспорта. Окончательное решение, повышать или не повышать проезд в маршрутках, выяснится на ближайшем заседании исполкома.

Как уже сообщал «Верже», маршрутки № 48 и № 52 больше не будут курсировать по Запорожью. После изучения пассажиропотока на заседании исполкома было принято решение, что эти два маршрута являются нецелесообразными. Таким образом, автобусных маршрутов с Хортицкого района №48 «Хлебозавод №5-Арматурный завод» и №52 «Никопольский поворот — Вокзал Запорожье-I» больше нет.