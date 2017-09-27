Браконьер перегородил запорожскую речку сетями (ФОТО)

Инспекторы рыбоохранного патруля задержали на речке Курушаны, протекающей в Токмакском районе, селянина, который занимался браконьерством.

Правонарушитель с помощью лодки перегородил речушку сетями. Инспекторы изъяли у горе-рыбака 31 толстолобика, 29 окуней, 24 коропа, 10 карасей, а также несколько экземпляров плотвы и щуку. Кроме того, браконьер вылавливал и раков.

Ущерб природе составил большую сумму — почти 11 тысяч гривен. Сети и лодка изъяты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 249 УК «Незаконное занятие рыбным промыслом». Браконьеру грозит до 3 лет ограничения свободы.