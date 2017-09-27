Глава Запорожской области ищет виновника трагедии в Молочном лимане

Председатель Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль опубликовал на своей страничке в соцсети пост, в котором пытается указать на виновника ЧП в Молочном лимане, когда погибли около 23 тысяч экземпляров пиленгаса. И, похоже, снять обвинение в бездействии областной власти.

Судите сами.

«Недавно выяснилось, что по странному стечению обстоятельств фирма, связанная с нардепом Евгением Балицким, получила субподряд на выполнение работ николаевской фирмы (которая выиграла тендер). А в итоге экскаваторы постоянно ломались и так и не приступили к выполнению работ (по расчистке. Почему? Этот вывод сделают уже правоохранительные органы.

С трибуны облсовета «специалист-ихтиолог» Евгений Балицкий заявил, что расчистить промоину (из лимана в море) могут простые активисты — ведрами и лопатами. Однако это НЕВОЗМОЖНО! Для расчистки промоины нужна специальная техника!…

В текущем году власть области впервые выделила 1,4 миллиона гривен на расчистку промоины. В системе «ПРОЗОРРО» подряд выиграло ООО «Техморгидрострой Николаев». И оно наняло субподрядчика — ООО фирма «АМСИЛКО». Собственно, для подтверждения своих «возможностей» субподрядчик продемонстрировал технику, принадлежащую Евгению Балицкому…

По данным Азовского бассейнового управления государственного агентства рыбного хозяйства Азовского рыбоохранного патруля, в Молочном лимане Приазовского Нацпарка погибли 22 700 особей пиленгаса и около 1280 особей сингиля. Общая сумма ущерба превышает 16 миллионов гривен.

Хочу напомнить, что Молочный лиман входит в состав природно-заповедного фонда Украины и является гидрологическим заказником общегосударственного значения, а также рыбохозяйственной водоемом, где природой созданы уникальные гидрологические условия для нереста и нагула пиленгаса и других ценных видов рыб. Постоянное водное сообщение между Азовским морем и Молочным лиманом обеспечивается только через соединительный канал, который находится в южной части лимана.

Согласно приказа Минприроды Украины, поддержание гирла лимана отвечает именно Нацпарка.

Поэтому я очень прошу Народного депутата Украины (видимо, Балицкого) помочь на законодательном уровне передать Молочный лиман из зоны ответственности Министерства, которое в течение многих лет не выделило ни копейки на расчистку промоины, в полномочия областной власти. Чтобы не устраивать шоу дважды в год, а создать коммунальное предприятие, которое будет работать над расчисткой промоины!», — написано на страничке Константина Брыля.