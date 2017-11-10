АМКУ может восстановить продажу алкоголя запорожцам ночью

АМКУ в Запорожской области продолжает настаивать на том, что распоряжение об ограничении продажи алкоголя в Запорожье ночью является нарушением конкуренции.

Напомним, что 30 августа Запорожский горсовет обнародовал информацию по поводу ограничения розничной торговли алкоголем. Теперь решением депутатов спиртное запрещено продавать с 22:00 до 10:00, а не с 22:00 до 12:00 как было раньше.

Указанным документом алкогольные и слабоалкогольные напитки запрещено продавать во всех заведениях торговли, кроме ресторанов, баров и кафе. Таким образом, горсовет поставил хозяев магазинов и кафе в неравные условия. В связи с тем, что нарушается законодательство, отделение начало рассмотрение дела.