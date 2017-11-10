Запорожская кошка Ася стала фотозвездой (ФОТО)

Пушистую блондинку подобрали в подъезде, отмыли и превратили в звезду.

Одной из хвостатых звезд Инстаграма стала запорожская кошка Ася — У белоснежной красавицы 57 тысяч подписчиков со всего мира. Страничку, естественно, завели хозяева кошки. Мурлыку балуют — покупают и шьют ей новые наряды и украшения. Правда, модницей и моделью Ася была не всегда.

Асе, которую еще называют фотокет, уже 6 лет, но ведет она себя как ребенок. Каждый вечер играет с хозяевами, бегает по квартире, носится за лазером. Любит спать под одеялом. Она совершенно не против наряжаться в платья и костюмы, и может потом даже в этой одежде играть.