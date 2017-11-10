Полиция рассказала о минировании запорожского аэропорта

В Запорожском аэропорту полиция так и не нашла бомбу, о которой заявили по телефону «шутники». Как сообщает пресс-служба ведомства, были проведены обыски, а перед этим эвакуация людей из здания аэропорта.

На месте работали все спецслубы — от кинологов до пожарных и полиции. Международный аэропорт Запорожье чист — взрывного устройства не обнаружено.

Напомним, что сегодня по всей Украине поступали сообщения о минировании аэропортов. Проведены проверки в 9 аэропортах, из-за чего задержались вылеты самолётов.