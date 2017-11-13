Баскетболисты «ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG» уступил в гостях чемпиону

Обе команды немало физических сил и эмоций потратили в предыдущем туре. Правда, киевляне в награду получили победу в Николаеве, запорожцы же потерпели поражение в Черкассах. То, что команда Валерия Плеханова еще находится в поиске лучшей игры, показал и отчетный матч.

Начало положил Руслан Отверченко, попав в корзину из-за дуги. Его почин поддержали Генри Дугат и Михаил Анисимов — 6:0, а, когда проходила вторая минута встречи, счет «размочил» Алексей Щепкин. В дальнейшем запорожцы дважды устанавливали равновесие, но добиться большего не смогли. Не помог и тайм-аут от Валерия Плеханова — на перерыв команды ушли при 8-очковом преимуществе столичного клуба.

Не изменилась ситуация и во второй четверти. Дугат доказывал свою техническое превосходство над оппонентами, Михаил Анисимов доминировал в борьбе за отскоки мяча, а Руслан Отверченко с 12 пунктами стал самым результативным игроком первой половины матча. Правда, на 15-й минуте, после «трешки» в исполнении Станислава Овдеенко, гостям удалось сократить отставание до 5 пунктов, но к большому перерыву киевляне создали отрыв в 18 очков — 41:23.

Начало третьей четверти тоже было за хозяевами: усилиями Бристола, Сандула и Крутоуса они удалились на 22 пункта, и тренерский штаб «ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG» вынужден был взять очередной тайм-аут. Подействовало: активный прессинг и быстрые отрывы позволили гостям несколько раз сокращать отставание до 12 очков, и счет 56:44, при котором соперники начали четвертую десятиминутку, еще оставлял призрачную надежду на то, что игру удастся перевести в овертайм.

Действительно, в начале четверти Андрею Кожемякин сократил отставание до 10 очков. На 35-й минуте самоотверженные действия Станислава Овдеенко на перехвате позволили его одноклубнику Алексею Щепкину уменьшить отставание еще на три пункта (54:61). Владимиру Ковалю пришлось взять тайм-аут, и его подопечные приостановили камбэк гостей, среди которых наиболее активными в это время были Антон Буц и Евгений Ворник. Сконцентрированные действия игроков «Будивельника» позволили лидеру Суперлиги Пари-Матч отпраздновать победу без особых осложнений.