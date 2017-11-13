В Запорожье разыскивают собаку погибшего инспектора-кинолога (ФОТО)

В Запорожье срочно разыскивается умный пёс — овчарка по кличке Ункас. Это собака, погибшего в аварии на трассе Харьков-Симферополь, старшего инспектора кинологической службы.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции региона, фатальное ДТП случилось ещё 10 ноября в 17.30 на автодороге «Харьков-Симферополь» произошло ДТП, в котором погиб Николай Поваляев — старший инспектор центра. Служебное авто столкнулось на дороге с грузовиком «ДАФ».

Пёс Ункас находился в авто. Во время аварии его выбросило из машины, он скрылся с места происшествия. Раненое животное могло направиться в сторону села Радостное — в районе Васильевки.

Отмечается, что немецкая овчарка имеет волчий окрас. Если у ас есть информация по поводу верного помощника кинологов, то звонить можно в полицию: 102, 095-046-84-81, 066-720-40-29.