Запорожский мастер создает работы на холсте, керамике и древесине (ФОТО)

Запорожская мастерица Лариса Балыгина создает свои работы не только на холсте, но и на керамических и деревянных предметах. По профессии Лариса — ландшафтный дизайнер, но столь творческая профессия только подстегивает к созданию новых работ. Мастерица работает в различных направлениях: рисует карандашом, пишет графику тушью и пером, акварелью, акрилом, маслом. Более того, создает мозаику из плиток и гальки, витражи, занимается бетонной лепкой. Еще одно направление многогранного творчества Ларисы — ошибана (живопись лепестками). О том, с чего все началось и какие еще горизонты планирует покорить мастерица, узнаем далее

— Лариса, расскажите, с чего начался ваш творческий путь? Когда начали писать картины?

— Рисовала всегда и на всем, на что ложилась краска. По профессии я — ландшафтный дизайнер, и без рисования эскизов не обойтись. Природа вдохновляла и воодушевляла, поэтому я занялась творчеством всерьез. Первая персональная выставка была в 2012 году — ошибана — живопись лепестками, или прессованная флористика. Живопись на холстах — первая выставка моя состоялась в 2015 году.

— Вы — многогранная личность и не ограничиваете себя только холстом. Вы также расписываете керамические предметы. Как к этому пришли?

— Очень люблю работать с поверхностями фарфора и керамической плитки. Роспись плитки с последующим обжигом называется азулежу. В таких странах как Португалия, Голландия, Италия данной росписью украшены дома, улицы, интерьеры. Я смотрела много фильмов о путешествиях, и эта тема искусства зацепила меня. Решила попробовать. И в итоге научилась.

— Какие предметы чаще всего расписываете?

— Однозначно не ответить на этот вопрос. Расписываю стены, мебель, посуду. Пишу на холстах, дереве, оргалите. Все нравится. А сложности люблю.

— К новогодним праздникам у вас целая серия работ: елочки, кони, сани, феи, колокольчики и другие новогодние игрушки. Расскажите об этих работах.

— Новогодняя тематика — одна из любимых. Люблю сказки, таинство, волшебство. Для своих работ я заказываю специальные деревянные заготовки. Уже готовыми изделиями украшаю свой дом. Многое идет на подарки родственникам, друзьям, знакомым. Также получаю заказы от людей, которые ценят ручную роспись. С этими работами дважды выставлялась в Киевском Центре Украинского искусства и творчества.

— Вы также создаете развивающие деревянные игрушки. Очень впечатляет ваша работа «Развивающий игровой набор «Зеленый дворик». Как пришла идея создать такой набор?

— Я — ландшафтный дизайнер, и мне очень захотелось создать детскую развивающую игру о ландшафтных садиках. Там есть все: деревья со скворечниками, елки, цветы, скамейки, беседки, мостики, заборчики и домики. Сад ребенок может составлять по своему видению. И это прекрасно!

— Расписной комод — здесь невероятный объем работы…

— И особый полет фантазии при создании комодов и сундуков. Вот и сейчас расписываю короб-сундук полевыми травами. Это очень красиво, к тому же стильно, современно, изысканно. Такой предмет точно украсит и придаст индивидуальность любому интерьеру.

— В чем особенность росписи на предметах интерьера?

— Сложности есть везде. Но главная и основная особенность — эти изделия должны нести позитив. На них приятно смотреть, они функциональны в использовании и легкие в уходе.

— Лариса, а что вас вдохновляет на создание новых работ?

— Вдохновляет свой парковый сад на 38 сотках. А еще поездки — люблю новые места, новые ощущения.

— На ваших работах — сказочные персонажи, которые заставляют улыбаться и глаз радуют. Откуда берете таких героев?

— Я их придумываю сама. К тому же решила попробовать свои силы в литературе. Недавно приступила к написанию сказок. Они как для детей, так и для взрослых. Пытаюсь создать не просто красивую и добрую историю, но и с философским подтекстом.

— Делаете ли вы работы на заказ?

— Работы на заказ я выполняю. Пожалуй, одним из самых интересных заказов была гравюра «под старину» в винотеке. А вот сложным заказом оказалась роспись потолка из-за положения тела. Очень устает шея, и частенько разливается краска, которую держишь в руках. К счастью, мне не приходилось слышать негативных отзывов о своих работах. Мне везет на благодарных заказчиков. Я уважаю и ценю свой труд, свое мастерство и, наверное, притягиваю таких же людей.

— Вы также создаете картины в технике ошибана. В чем ее особенность?

— Я работаю с растениями — выращиваю, высаживаю на объекты. Только в моем саду их более 800 наименований (прим. — Лариса живет в пригороде, в 10 км от Запорожья). Осенью листья вянут, опадают. Это естественный процесс. Мне стало жаль терять такую красоту, поэтому решила не выбрасывать листья, а пустить их в творчество. Сама научилась правильно высушивать их и стала выкладывать картины под стеклом. Лепестки также беру из своего сада преимущественно. Что касается процесса создания работы, то выкладываю лепестки и листики тонкими пинцетиками. Создание таких картин — практически ювелирная работа.

— Ваша основная профессия — ландшафтный дизайнер, а творчество — это хобби?

— Дизайн и творчество плотно переплетены. Я не ограничиваю себя в творчестве, не создаю каких-то рамок и правил. Стараюсь развиваться. Вот недавно нарисовала два фасона летних платьев, а еще начертила мебель для детской комнаты в сказочно-игровом стиле. Не знаю, к какому направлению творчества это правильнее отнести. Но думаю, что могу назвать себя дизайнером широкого профиля.

— Какие ваши планы на будущее?

— Планов много. Но не будем забегать наперед. Всему свой черед. Думаю, что очень скоро я порадую и удивлю очередным видом творчества.

Яна ПЕТРОВА, фото из архива Ларисы Балыгиной