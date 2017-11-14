В Запорожской области готов еще один участок трассы (ФОТО)

Кооммунальщики закончили очередной кусок трассы на втором объекте автодороги Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье (через г. Кременчуг) — Мариуполь на участке км 450 + 455 — км 474 + 193.

Сейчас выполнены работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия протяженностью 81420 кв. м по правому проезду. Ремонтники также обустроили выравнивающий слой асфальтобетона на площади 81420 кв. м общей протяженностью 8,2 км и верхний слой покрытия на площади 81 062 кв. м протяженностью 7 км.

Одновременно проводятся работы по нанесению дорожной разметки по новейшим технологиям. На сегодня нанесено около 6 км осевой линии с применением холодного термопластика. По словам специалистов, этот метод целесообразно использовать на новом покрытии, поскольку функциональная долговечность разметки, выполненной пластиком, составляет не менее одного года.

На сегодня уже начаты работы по ремонту левого проезда. Так, по левому проезда автодороги выполнены работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия на площади 11050 кв.м. Планируется начать работы по устройству выравнивающего слоя асфальтобетона по левому проезда от границы Днепропетровской области в направлении Запорожья.